Faltou dinheiro, e folha de junho vai atrasar

Depois de constatar que em junho – a receita caiu cerca de R$ 200 milhões em relação ao mês anterior – o Tesouro do Estado está projetando para o final deste mês o pior quadro desde inicio do governo. Mantidas as atuais projeções, e o Estado não poderá pagar na sexta-feira, último dia útil de junho, nenhuma parcela dos salários dos servidores.

Mantida a tendência, a quitação da folha de junho do executivo deverá ocorrer somente após o dia 23 de julho. A queda de receita ocorreu porque em junho, o Estado deixou de contar com o volume extra do pagamento do IPVA (Imposto de Veículos Automotores).

De olho nas emendas

Prefeitos já estão atentos à promessa do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, a líderes e deputados, que liberaria R$ 10 milhões para cada parlamentar antes da votação da reforma em primeiro turno no plenário; R$ 10 milhões depois e mais R$ 20 milhões até o fim do ano. O acordo foi reforçado por Onyx em reunião na semana passada na residência de Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara.

Pardais desligados

Faltam 20 dias para o fim dos contratos com os pardais nas rodovias gaúchas. Como serão substituídos por novos aparelhos, com melhor tecnologia, os atuais serão desligados. Deixarão de funcionar em 33 trechos de 13 rodovias, onde monitoram 93 faixas de tráfego até que sejam instalados os novos equipamentos.

Tucanos perdem aliados em Porto Alegre e Santa Maria

Devido a fatores locais, o PSDB do governador Eduardo Leite já encontra dificuldades para manter as alianças vitoriosas nas eleições municipais de Porto Alegre e Santa Maria. Na Capital gaúcha, Nelson Marchezan Junior dificilmente terá ao seu lado o PP, o DEM e o MDB, que recentemente aliou-se ao seu governo. Em Santa Maria, o prefeito Jorge Pozzobon encontra dificuldades na relação com o MDB e o PP. Esses apoios foram decisivos na eleição passada, quando Pozzobon venceu Valdeci Oliveira, do PT, por uma diferença de penas 226 votos.

Pânico no grupo Lula Livre

Dois fatos novos no início desta semana levaram pânico ao grupo mais próximo do principal líder do maior esquema de corrupção no País. Fato um: a manifestação do ministro decano do STF, Celso de Mello, lembrando que Lula hoje é um réu sobre o qual não há mais a presunção de inocência: “O fumus boni iuris [fumaça do bom direito] está descaracterizado, na verdade, quer pela existência de três títulos condenatórios, emanados do juízo de primeiro grau, do TRF-4 e do STJ”.

O outro fato: a informação do desembargador Leandro Paulsen, da 8ª. Turma do TRF-4, indicando que o recurso à condenação de Lula – 12 anos e 11 meses – no caso do Sítio de Atibaia, poderá ser julgado ainda no segundo semestre deste ano. Provavelmente em agosto.

Pode ficar pior

Para piorar a situação, o Ministério Público Federal encaminhou parecer ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região pedindo o aumento da pena do ex-presidente Lula no processo do sítio de Atibaia. O MP considera muito leve a pena aplicada, 12 anos e 11 meses de prisão. Esta apelação do MP ainda não tem data para ser julgada.

