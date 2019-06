Família Real: Meghan e Harry já planejam o batismo do pequeno Archie

O batismo do filho de Meghan Markle e do príncipe Harry, o pequeno Archie Harrison, deve ocorrer já no próximo mês, em julho. De acordo com a revista inglesa Cosmopolitan, o batismo deve seguir a tradição real, que diz que o sacramento deve ser realizado ainda nos primeiros três meses de vida da criança.

O local do batismo deve ser o mesmo onde ocorreu o casamento de Meghan e Harry, na capela St. George, em Windsor, que também foi o lugar onde príncipe Harry foi batizado em 1984. Ainda de acordo com a revista, o batismo será o momento da revelação dos padrinhos de Archie. Se você pensou em um casal de padrinhos, não se engane: de acordo com a tradição da família real, cerca de cinco ou sete pessoas são escolhidas.

