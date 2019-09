Fãs de Anitta são suspeitos de cometer furto para homenagear a cantora

View this post on Instagram

NOVAMENTE | A letra “G” do letreiro que fica na entrada da cidade de Goianira, às margens da GO-070, foi furtada pela segunda vez no período de dois meses. Os frequentes furtos viraram caso de polícia, mas até o momento o autor não foi identificado. Sem o "G", quem passa pela cidade tem que ler Oianira, o que acaba fazendo referência à cantora Anita, que assim é chamada pelos americanos. Em julho, a letra foi furtada pela primeira vez e uma nova foi providenciada. Já neste domingo, foi mais uma vez retirada. A prefeitura manifestou indignação pelo ato de vandalismo e disse que não vai deixar impune. #Goianira #Furto #Letra #Goiás