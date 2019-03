Fatos históricos do dia 26 de março

Eventos

590 — O imperador Maurício proclama seu filho Teodósio, co-imperador do Império Bizantino.

752 — É eleito o papa Estêvão II.

1027 — O papa João XIX coroa Conrado II como Imperador do Sacro Império Romano-Germânico.

1169 — Saladino se torna o emir do Egito.

1244 — Assinado por Jaime I de Aragão e por aquele que mais tarde seria seu genro, o infante Afonso de Castela (mais tarde Afonso X, o Sábio), o Tratado de Almizra entre a Coroa de Aragão e o Reino de Castela fixando os limites do Reino de Valência.

1484 — William Caxton publica sua tradução das Fábulas de Esopo.

1552 — Guru Amar Das se torna o terceiro guru sique.

1707 — Ratificação do Tratado de União de 1707, que aboliu a independência da Inglaterra e da Escócia em favor de um novo Estado, o “Reino Unido da Grã-Bretanha”.

1772 — Aniversário de Porto Alegre.

1812 — Um sismo destrói Caracas, Venezuela.

1871 — A Comuna de Paris é estabelecida formalmente.

1881 — Tessália torna-se novamente parte da Grécia.

1885 — Os métis do distrito de Saskatchewan, liderados por Louis Riel, iniciam a Rebelião de Saskatchewan contra o Canadá.

1913 — Guerra dos Balcãs: as forças búlgaras tomam Andrinopla.

1917 — Primeira Guerra Mundial: Primeira Batalha de Gaza — o avanço das tropas britânicas é interrompido pelo bloqueio de 17 mil turcos.

1923 — A Rádio BBC começa a transmissão regular de previsões atmosféricas no Reino Unido.

1934 — A Carta de condução é introduzida no Reino Unido.

1939 — Guerra Civil Espanhola: os nacionalistas começam a sua ofensiva final da guerra.

1942 — Segunda Guerra Mundial: na Polônia, Auschwitz recebe seus primeiros prisioneiros femininos.

1945 — Segunda Guerra Mundial: os aliados capturam Iwo Jima pondo um final à batalha de Iwo Jima.

1953 — Jonas Salk anuncia sua vacina contra a poliomielite.

Nascimentos

1826 — José Soares Teixeira de Sousa, político português (m. 1885).

1831

Eugène Renevier, geólogo e paleontólogo suíço (m. 1906).

Sophus Ruge, geógrafo e historiador alemão (m. 1903).

1848 — John Churton Collins, crítico literário britânico (m. 1908).

1858 — Luis Barros Borgoño, escritor e político chileno (m. 1943).

1859

Alfred Edward Housman, poeta britânico (m. 1936).

Manuel Luís Coelho da Silva, religioso português (m. 1936).

Adolf Hurwitz, matemático alemão (m. 1919).

1865 — Cornelius Lott Shear, botânico estado-unidense (m. 1956).

1866 — Carl Christian Mez, botânico alemão (m. 1944).

1868 — Fuad I do Egito (m. 1936).

1874

Robert Frost, poeta estado-unidense (m. 1963).

Elisabeth Altmann-Gottheiner, economista alemã (m. 1930).

Falecimentos

1802 — Luís António José Maria da Câmara, nobre português (n. 1754).

1814 — Joseph-Ignace Guillotin, inventor francês (n. 1738).

1825 — Jean Vincent Félix Lamouroux, biólogo francês (n. 1779).

1827 — Ludwig van Beethoven, compositor alemão (n. 1770).

1831 — Richard Allen, religioso estado-unidense (n. 1760).

1857 — Thomas Peters, supercentenário neerlandês (n. 1745).

1864 — Jan Bake, filólogo clássico e critico literário neerlandês (n. 1787).

1870 — Raymond Monvoisin, pintor, desenhista e litógrafo francês (n. 1870).

1874 — José de Avelar e Almeida, nobre brasileiro (n. 1810).

1888 — Walter Bache, pianista e maestro britânico (n. 1842).

1892 — Walt Whitman, poeta estado-unidense (n. 1819).

1898 — William Guybon Atherstone, médico, naturalista e geólogo britânico (n. 1814).

