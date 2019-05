Fatos históricos do dia 21 de maio

Eventos

1878 – Fundação da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul.

1904 – Fundação da Fifa (entidade máxima do futebol mundial).

1991 – Rajiv Gandhi, filho de Indira Gandhi, e que exercia a função de primeiro-ministro na época, é assassinado por um terrorista, em Chennai (então chamada de Madras).

2003 – Um terremoto no norte da Argélia mata mais de duas mil pessoas.

2006 – Os eleitores de Montenegro aprovam a independência da república (55% de aprovação), separando-se da Sérvia. É o fim da união entre Sérvia e Montenegro e da última união da Iugoslávia.

2008 – Final da Liga dos Campeões da UEFA, com a vitória do Manchester United e a glorificação mundial de Cristiano Ronaldo.

2012 — Um atentado suicida mata mais de 120 pessoas em Saná, no Iêmen.

2018 — Início da Greve dos caminhoneiros, resultando no desabastecimento de alimentos, medicamentos e combustíveis pelo Brasil.

Nascimentos

1844 – Henri Rousseau, pintor francês (m. 1910).

1884 – Manuel Pérez y Curis, poeta uruguaio (m. 1920).

1921 – Andrei Sakharov, físico e ativista soviético dos direitos humanos (m. 1989).

1925 – Walter Zanini, historiador, crítico de arte e curador brasileiro (m. 2013).

1933 – Olga Savary, escritora brasileira.

1943 – Gracindo Júnior, ator brasileiro; e Hilton Valentine, músico inglês (The Animals).

1951 – Al Franken, político estadunidense.

1959 – Nick Cassavetes, ator e diretor de cinema norte-americano.

1962 – Roberto Frejat, cantor e compositor brasileiro.

1965 – Fabiana Scaranzi, jornalista brasileira.

1966 – Lisa Edelstein, atriz norte-americana.

1974 – Maria Fernanda Cândido, atriz brasileira.

1993 — Giovanna Lancellotti, atriz brasileira.

1994 — Thomas Robert Daley, atleta britânico.

1996 — Marcio Mansilla, ator argentino.

Falecimentos

1542 – Hernando de Soto, explorador espanhol (n. 1500).

1895 – Franz von Suppé, compositor e maestro croata (n. 1819).

1927 – Amorim da Fonseca, médico português (n. 1862).

1974 – Lily Kronberger, patinadora artística húngara (n. 1890).

1983 – Eric Hoffer, escritor norte-americano (n. 1902).

1988 – Rita Cléos, atriz e dubladora brasileira (n. 1931).

1991 – Rajiv Gandhi, político indiano (n. 1944).

1995 – Agnelo Rossi, religioso brasileiro (n. 1913).

2000 – Mark Hughes, empresário norte-americano (n. 1956).

2002 – Niki de Saint Phalle, pintora, escultora e cineasta francesa (n. 1930).

2003 – Alejandro de Tomaso, automobilista e empresário argentino (n. 1928).

2009 – João Bénard da Costa, ensaísta e crítico de cinema português (n. 1935).

2013 – Ruy Mesquita, jornalista brasileiro (n. 1925); e Trevor Bolder, músico e produtor inglês (n. 1950).

Deixe seu comentário: