Fatos históricos do dia 23 de janeiro

Eventos

1368 — Em uma cerimônia de coroação, Zhū Yuánzhāng ascende ao trono da China como imperador Hongwu, iniciando o governo da dinastia Ming sobre a China que duraria três séculos.

1570 — Jaime Stewart, 1.º Conde de Moray é assassinado por arma de fogo, o primeiro registro deste tipo.

1579 — União de Utrecht forma uma república protestante nos Países Baixos.

1912 — Assinada em Haia a Convenção Internacional do Ópio.

1943 — Segunda Guerra Mundial: as forças australianas e americanas derrotam as unidades japonesas do exército e da marinha na Batalha de Buna-Gona.

1950 — Knesset decide que Jerusalém é a capital de Israel.

1997 — Madeleine Albright torna-se a primeira mulher a servir como Secretária de Estado dos Estados Unidos.

2003 — É detectado pela última vez um sinal fraco originário da sonda Pioneer 10, mas nenhuma informação usável pode ser extraída.

Nascimentos

1928 — Jeanne Moreau, atriz francesa (m. 2017).

1929 — John Charles Polanyi, químico canadense.

1931 — Rubens Corrêa, ator brasileiro (m. 1996).

1941 — João Ubaldo Ribeiro, escritor brasileiro (m. 2014).

1943 — Vital Farias, cantor e compositor brasileiro.

1957 — Caroline de Mônaco, princesa de Mônaco.

1961 — Demóstenes Torres, político brasileiro.

1962 — Nasi, cantor e compositor brasileiro.

1964 — Mariska Hargitay, atriz norte-americana.

Falecimentos

1883 — Gustave Doré, pintor e ilustrador francês (n. 1832).

1905 — Rafael Bordalo Pinheiro, aguarelista, jornalista e ceramista português (n. 1846).

1931 — Anna Pavlova, bailarina russa (n. 1881).

1943 — Alexander Woollcott, jornalista norte-americano (n. 1887).

1944 — Edvard Munch, pintor norueguês (n. 1863).

1963 — Józef Gosławski, escultor polonês (n. 1908).

1976 — Paul Robeson, ator, atleta, e escritor estadunidense (n. 1898).

1986 — Joseph Beuys, artista alemão (n. 1921).

1989 — Salvador Dalí, pintor espanhol (n. 1904).

2002 — Pierre Bourdieu, sociólogo francês (n. 1930).

2004 — Helmut Newton, fotógrafo de moda alemão (n. 1920).

2005 — Johnny Carson, humorista estadunidense (n. 1925).

2006 — Savino Guglielmetti, ginasta italiano (n. 1911).

2007 — Leopoldo Pirelli, empresário italiano (n. 1925).

2010 — Ariosto Teixeira, jornalista, poeta e escritor brasileiro (n. 1953).

2018 — Nicanor Parra, poeta e matemático chileno. (n. 1914).

