Fatos históricos do dia 24 de outubro

Eventos

1147 – Conquista de Lisboa (Portugal) pelos mouros.

1241 – É eleito o Papa Celestino IV, que falece apenas 17 dias depois.

1848 – Manaus (Amazonas) é elevada à categoria de cidade.

1929 – Herbert Hoover assume a presidência dos Estados Unidos; fundação do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque; quebra da bolsa de Nova Iorque (EUA), iniciando a chamada “Grande Depressão”.

1930 – O presidente Washington Luís é deposto, ponto culminante da Revolução de 1930, que conduziu Getúlio Vargas ao poder.

1945 – Criação da ONU (Organização das Nações Unidas), com a participação do Brasil de outros 26 signatários.

1962 – O foguete soviético Sputnik 22 é lançado com destino a Marte

1964 – Independência da Rodésia do Norte, atual Zâmbia.

1970 – Salvador Allende, eleito no mês anterior, é confirmado como presidente pelo Congresso do Chile, tornando-se o primeiro chefe-de-Estado marxista democraticamente eleito do mundo.

1973 – Encerra-se a Guerra do Yom Kipur, no Oriente Médio.

1976 – James Hunt é campeão mundial de Fórmula 1.

1991 – O presidente Fernando Collor de Mello faz a primeira grande privatização de uma estatal, a siderúrgica Usiminas, localizada em Ipatinga (MG).

2003 – Encerramento dos voos comerciais com o jato francês Concorde.

2008 – A “Sexta-feira Negra” marca o início da Crise do Crédito, a maior crise econômica mundial desde a Grande Depressão de 1929.

Nascimentos

1932 – Ziraldo, quadrinista, chargista e escritor brasileiro.

1936 – Bill Wyman, contrabaixista e cofundador da banda britânica The Rolling Stones.

1939 – Rosamaria Murtinho, atriz brasileira.

1966 – Roman Abramovich, empresário russo; Vagner Mancini, futebolista e treinador brasileiro de futebol.

1968 – Donizete Pantera, futebolista brasileiro.

1970 – Fernanda Venturini, jogadora de vôlei brasileira.

1985 – Wayne Rooney, futebolista inglês.

Falecimentos

1842 – Bernardo O’Higgins, líder da independência chilena (n.1778).

1903 – Júlio de Castilhos, governador do Rio Grande do Sul de 1891 a 1898. (n. 1860).

1957 – Christian Dior, estilista francês (n. 1905).

2005 – Rosa Parks, ativista norte-americana dos direitos civis (n. 1913).

2016 – Jorge Batlle, presidente do Uruguai de 2000 a 2005 (n. 1927).