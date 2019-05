Fatos históricos do dia 25 de maio

Eventos

1521 — É assinado, na cidade de Worms, o Édito de Worms, que condena Martinho Lutero.

1901 — Fundação do Club Atlético River Plate.

1935 — Jesse Owens bate 5 recordes mundiais num período de 45 minutos.

1940 — Segunda Guerra Mundial: Início da Batalha de Dunquerque.

1961 — John F. Kennedy anuncia em discurso na Universidade de Rice as intenções dos Estados Unidos de enviarem homens à lua antes do final da década.

1962 — É fundada a banda britânica The Rolling Stones.

1977 — Estreia Star Wars, série criada por George Lucas.

1978 — The Who faz seu último show com o baterista Keith Moon, que faleceu alguns meses depois.

1979 — Um DC-10 da American Airlines cai no Aeroporto Internacional O’Hare em Chicago, matando 273 pessoas.

2003 — Néstor Kirchner é eleito presidente da Argentina.

2011 — Após 25 anos no ar, é exibido o último programa The Oprah Winfrey Show.

2012 — Massacre de Houla: 108 pessoas são mortas, incluindo 34 mulheres e 49 crianças em duas vilas na Região de Houla, na Síria.

2018 — Entra em vigor o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).

Nascimentos

1932 — Joaquim Pedro de Andrade, cineasta brasileiro (m. 1988).

1939 — Ian McKellen, ator britânico.

1943 — Rubem César Fernandes, antropólogo brasileiro.

1944 — Frank Oz, produtor de televisão britânico.

1953 — Daniel Passarella, ex-futebolista e treinador de futebol argentino.

1961 — Tite, ex-futebolista e treinador brasileiro.

1963 — Mike Myers, ator e comediante canadense.

1969 — Anne Heche, atriz estadunidense; e Glen Drover, guitarrista canadense.

1972 — Octavia Spencer, atriz estadunidense.

1976 — Chris Durán, cantor francês.

1994 — Aly Raisman, ginasta estadunidense.

1999 — Brec Bassinger, atriz norte-americana.

Falecimentos

1948 — Roberto Simonsen, engenheiro e político brasileiro (n. 1889).

1954 — Robert Capa, fotojornalista húngaro (n. 1913).

1992 — Orlando Mattos, desenhista, chargista, jornalista e pintor brasileiro (n. 1917).

1996 — Bradley Nowell, vocalista americano (n. 1968).

2006 — Desmond Dekker, cantor e compositor jamaicano (n. 1941).

2018 — José Hawilla, jornalista e empresário brasileiro (n. 1943).

