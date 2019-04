Federação prepara mudanças para data da final do Gauchão

As finais do Campeonato Gaúcho estão previamente agendadas para os dias 14 e 21 do mês de abril. Contudo, a Conmebol confirmou nesta terça (02) que Grêmio x Libertad acontecerá no dia 23/04, no Paraguai e caso o Tricolor chegue as finais do estadual, o segundo jogo acontecerá no dia 17/04.

A decisão das datas da final do Campeonato Gaúcho passam por esse final de semana. Caso confirmada a presença do Grêmio, que precisa de uma vitória na Arena no próximo domingo (07) diante do São Luiz, a Federação Gaúcha de Futebol deverá confirmar o segundo jogo no dia 17/04. A possibilidade não agrada a FGF, que, no entanto, admite não ter outra possibilidade,

Deixe seu comentário: