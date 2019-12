Acontece Federasul debate o horizonte econômico para 2020

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

A Federasul fica no Largo Visconde de Cairú, 17, no Centro de Porto Alegre. (Foto: (banco de dados/O Sul)

Dólar em alta, Brexit, “guerra” comercial entre China e EUA, redução da Taxa Selic, PIB, dívida pública, privatizações e investimentos externos. Esses são alguns dos temas que serão abordados pelo tesoureiro Executivo do Banco Sicredi, Alexandre Barbosa.

O comportamento da economia mundial, a retomada por parte dos setores agrícola, construção civil, indústria e serviços, além do crescimento do cooperativismo de crédito no Brasil. O que esperar deste novo ano que marca o início da segunda década dos anos 2000?

TÁ NA MESA

Palestrantes: Alexandre Barbosa, tesoureiro Executivo do Banco Sicredi

Tema: “Perspectivas Econômicas” / dia 4 de dezembro de 2019, 12h/ Largo Visconde de Cairú, 17, no Centro de Porto Alegre

