Feira criativa e de variedades para mulher recebe inscrições para expositores

A Business Professional Women (BPW) Porto Alegre, que visa o desenvolvimento de mulheres empreendedoras e profissionais, prepara um grande evento para comemorar os três anos da nova reestruturação. Junto com o Brick de Desapegos, organiza a Feira Women Power, que ocorrerá no dia 15 de setembro, das 11h às 21h, na Unisinos da capital gaúcha (Av. Dr. Nilo Peçanha, 1600 – Boa Vista). Quem quiser participar como expositor, compartilhando e trocando experiências com o público, pode se inscrever, gratuitamente, até o dia 31 de agosto pelo e-mail brickebpw@gmail.com.

“Quem tem um trabalho bacana, um serviço diferenciado ou um produto voltado para as mulheres pode se inscrever. Queremos trazer uma grande gama de marcas. Uma curadoria irá avaliar o perfil dos produtos e serviços inscritos”, afirma Silvana Bastian, presidente da BPW Porto Alegre. No evento, além de expositores, estão previstas palestras, oficinas, desfiles e rodadas de negócios. “Será uma feira criativa e de variedades aberta para todas as mulheres empreendedoras do Estado com atrações de conteúdo, música e gastronomia”, ressalta Lessandra Fraga, vice-presidente da BPW Porto Alegre.

A BPW está presente em mais de cem países. Em Porto Alegre, a ONG foi criada em 1989 e foi totalmente reformulada em 2015.

