Feira de negócios turísticos encerra com crescimento de 35%

A 34ª Feira de Negócios Turísticos Ugart Braztoa superou as expectativas recebendo 2,5 mil participantes no evento realizado no BarraShoppingSul, em Porto Alegre. De acordo com Fabian Saraiva, diretor da operadora Uneworld e presidente da União Gaúcha dos Representantes e Operadores de Turismo (Ugart) o crescimento foi de 35% em relação ao ano anterior.

O evento patrocinado pela GOL homenageou Portugal pelo reconhecimento internacional de melhor destino, e contou com diversas experiências gastronômicas preparadas por chefs da capital gaúcha. “Para o próximo ano, queremos realizar caravanas pelo estado gaúcho, além de ampliar a participação de catarinenses e paranaenses”, adianta Fabian Saraiva.

