Felipe Vizeu analisa primeiro semestre com a camisa do Grêmio

A parada neste meio do ano marca os primeiros seis meses de Felipe Vizeu com a camisa do Grêmio. Durante esta quarta-feira (26), o próprio centroavante analisou suas primeiras atuações no clube gaúcho.

O jogador que foi contrato junto a Udinese admitiu uma “oscilação”, a qual considera normal na vida de atleta, contudo, destacou estar em período bom de trabalho e ainda a confiança que vem recebendo do grupo gremista e dos torcedores.

“Tenho que melhorar, sempre temos o que dar de melhor. Por seis meses que estou aqui, sei que tem muitas coisas boas pela frente. É um grande grupo, a cada dia eles tem me motivado bastante, assim como o professor e toda a comissão técnica. Os torcedores também tem me dado muita confiança. Estou em um processo muito bom, é normal alguma oscilação. Como eu falei, passei dois anos sem folga, então deu uma cansada, essa folga foi muito importante. Espero voltar ainda melhor”, disse o centroavante.

A disputa direta pelo comandante de ataque com André é vista como benéfica para o time, na visão de jogador, que destaca que ambos estão no time para somar. “Isso aqui é Grêmio. Sabemos da grandeza do clube. Temos que fazer por merecer. Independente disso, eu e o André estamos aqui para somar, para ajudar o grupo. Não pensamos na disputa por posição. Quem jogar, vai correr e lutar.”

Em busca de bons rendimentos no segundo semestre, Felipe Vizeu conta com um incentivo a mais na carreira. Há 22 dias, nasceu o pequeno Valentin, primeiro filho do jogador. “A parte mental é importante também. Nós somos muito cobrados e precisamos estar bem em todos os sentidos. O nascimento do meu filho vai me ajudar também dentro de campo.”

Nestes primeiros meses com a camisa tricolor, Vizeu soma 28 jogos e 5 gols marcados. Além disso, ganhou a vaga de André e terminou a primeira parte da temporada como titular nos últimos quatro jogos do time, sua maior sequência em campo desde a chegada.

