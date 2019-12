Celebridades Filha de Laura Neiva e Chay Suede chega de surpresa, e família comemora

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2019

Maria estava programada para nascer apenas no dia 30 de dezembro Foto: Cassia Tabatini/Divulgação Maria estava programada para nascer apenas no dia 30 de dezembro (Foto: Cassia Tabatini/Divulgação) Foto: Cassia Tabatini/Divulgação

Nasceu na madrugada desta quinta-feira (26), Maria, a filha de Laura Neiva e Chay Suede. A bebê estava programada para chegar apenas no dia 30 de dezembro. Herica Godoy, mãe de Chay, confirmou a notícia com uma foto do filho em seus stories. “Nesse momento, ele foi promovido a pai, e está com Maria em seus braços.”

Chay Suede e Laura Neiva se casaram em fevereiro, após cerca de quatro anos de relacionamento. Eles tiveram algumas idas e vindas e já tinham até desmarcado a primeira data de casamento anunciada. Depois reataram e oficializaram a união.

Em março de 2017, Chay pediu Laura em casamento no palco do programa Amor e Sexo. O casal estava junto desde 2014, após se conhecerem nos bastidores do filme “Lascados”, e dividiam um apartamento alugado na Gávea, zona sul do Rio.

Os dois terminaram o relacionamento cinco meses antes da data para o esperado casamento, em julho de 2018. Na época, eles deixaram de se seguir no Instagram. Em novembro daquele mesmo ano, Chay e Laura foram vistos juntos novamente e confirmaram, com uma foto, que haviam reatado.

