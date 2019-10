Final de semana com atrações para crianças e adultos na Capital

Atrações para todos os públicos acontecem nesse sábado (05/10) e domingo (06/10) no Paseo Zona Sul. O Criançando e a Feira Vinhos & Vizinhos prometem entreter toda a família, do público infantil ao adulto. No sábado a tradicional comemoração ao Dia das Crianças do Paseo trará diversas atrações com muitas brincadeiras recreativas: a Academia de Heróis, ensinará os participantes a customizar os próprios uniformes e montar suas fantasias. O laboratório de ciências terá atividades instigantes e experiências voltadas ao público infantil. Além das oficinas haverá brincadeiras musicais, contação de histórias e baladinha kids. Todos os serviços são gratuitas e ocorrem entre as 14h e às 18h.

Os adultos que estiverem pelo Paseo no sábado (das 13h30 às 21h30) e também no domingo (das 13h30 às 19h30), podem aproveitar para visitar a Edição de Primavera da Feira Vinhos & Vizinhos, que terá espumantes e vinhos leves para combinar com a chegada da estação. Expositores estarão vendendo seus produtos e oferecendo degustações, além de mercadorias que combinam com o mundo dos vinhos, como pães, azeites, queijos e outros aperitivos. Uma ótima oportunidade para comprar e degustar produtos de qualidade com quem produz e entende do assunto.

Serviço/ Criançando e Feira Vinhos & Vizinhos/ Sábado (05/10) e Domingo (06/10)/ Paseo Zona Sul – Avenida Wenceslau Escobar, 1823/ Entrada: Gratuita

