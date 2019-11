Final de semana com vasta programação musical no Happy Hour do Barco Cisne Branco

O consagrado passeio de Happy Hour do Barco Cisne Branco será repleto de música de qualidade neste final de semana. A programação inicia nesta sexta-feira (08), com o músico e compositor Fabiano Nasi, fundador da banda Os Flutuantes, uma das mais surpreendentes do rock gaúcho dos anos 2000, e atualmente em carreira solo.

Já no sábado (09) o Espaço Cultural Flutuante receberá a artista Miriane Brock, com um repertório influenciado por mulheres vibrantes como Aretha Franklin, Etta James, Amy Winehouse, Gal Costa e Rita Lee, além do seu beatle preferido: Paul McCartney. Em 2019, Miriane tem se dedicado a composição e gravação de seu primeiro EP solo, que tem previsão de lançamento para o segundo semestre de 2020.

A programação segue no domingo (10), quando a dupla Glau Barros e Marco Farias sobe ao palco para um show de voz e piano, com um repertório composto por sambas, bossas, blues e clássicos da MPB.

Os ingressos estão disponíveis nos pontos de venda do Barco Cisne Branco no Shopping João Pessoa (3º piso), Lindóia Shopping (Térreo) e Cais do Porto (Armazém B3). O valor é de R$ 40,00, com descontos para jovens entre 6 e 15 anos, estudantes, professores e idosos acima de 60 anos.

Serviço/ Happy Hour do Barco Cisne Branco/ Datas: 08, 09 e 10 de novembro/ Local: Cais do Porto (Armazém B3)/ Horário de saída: 18h, com 1h30 de passeio