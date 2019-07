Fio de esperança

Há governadores e prefeitos achando que ocorrerá uma espécie de milagre no último momento com a inclusão de Estados e municípios na reforma da Previdência. Para eles, ficar fora do projeto será o mesmo que saltar de um avião, sabendo que o paraquedas não funcionará.

Voa alto demais

Não tem limite a fome de poder do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Sem ruborizar, diz que “a aprovação da reforma da Previdência será vitória do Parlamento, não do governo.” Ele sonha em se transformar no primeiro-ministro de um regime presidencialista. Impossível.

Há um engano

O governo federal vende aos Estados o que não poderá entregar: dinheiro para tapar rombos nos orçamentos. O Plano de Reajuste Fiscal abrirá a possibilidade de contratação de novos empréstimos para que obras públicas saiam do papel. Nada mais. Isso significa aumento do endividamento que anda nas alturas.

Prontos para quebra de pratos

O diretório do PP de Porto Alegre se reúne na Câmara Municipal, às 19h30min de hoje, para debater a provável saída da gestão do prefeito Nelson Marchezan.

Divergência vem de longe

A divergência começou três meses após a posse, em 2017, quando o PP sugeriu a formação de um conselho para estabelecer e acompanhar as diretrizes da gestão. Não houve resposta de Marchezan. Em janeiro deste ano, os progressistas protocolaram pedido para encontro com o prefeito, que também ficou em silêncio.

Isolamento

O grupo do PP que resiste à saída do governo municipal é minoritário. Parte dele foi atingido pelas exonerações nos últimos dias e perdeu os argumentos.

Para evitar sustos

Está prevista a votação amanhã, na Câmara Municipal, do projeto do vereador Ricardo Gomes, que dará a necessária transparência ao IPTU. Obrigará a Prefeitura de Porto Alegre a incluir no boleto de cobrança do IPTU, a partir de 2020, os valores exatos a serem pagos pelos contribuintes em decorrência dos aumentos previstos até 2024.

Visão liberal

O vereador Ricardo Gomes retornou ontem de Londres. Foi o único representante brasileiro no encontro anual da Internacional Liberal, rede global de partidos políticos, fundada em 1947. Gomes, que não usou diárias da Câmara, mas apenas dinheiro próprio, participou do debate sobre impacto das fake news no cenário político.

Tenta ser poder paralelo

Ciro Gomes estará amanhã em Porto Alegre para lançar o Observatório Trabalhista, conceituado como ferramenta de cobrança na busca de respostas concretas do governo federal. Reunirá dados, indicadores e informações sobre segurança, educação, saúde, emprego e economia.

Poderá cumprir a tarefa se não oscilar muito, como é característica do sempre candidato à Presidência da República.

Precisão na escolha

O deputado estadual Dirceu Franciscon assumiu ontem o cargo de ouvidor da Assembleia Legislativa. Tem o perfil conciliador para receber reclamações da comunidade, além de denúncias e sugestões. Também avaliará ações ou omissões do Parlamento.

Ceder para diminuir riscos

Emissários da executiva municipal do PT reuniram-se ontem com a bancada na Câmara e passaram a mensagem: após quatro derrotas em eleições à Prefeitura de Porto Alegre, haverá necessidade de formar um amplo leque de alianças. Ficará aberta a possibilidade de o partido entregar a cabeça de chapa. Nesse caso, para a ex-deputada Manuela D’Ávila.

Temem o pesadelo

Com várias restrições impostas pela prefeitura na Cidade Baixa, o movimento noturno está retornando ao Bom Fim. Vários bares foram reabertos. Moradores do bairro lembram como era difícil dormir aos finais de semanas nas décadas de 80 e 90.

Causa e efeito

Se a reforma da Previdência não for aprovada, grande parcela da população será vítima do individualismo e do interesse eleitoreiro.

