Esporte Firmino classifica o Liverpool para final do Mundial contra o Flamengo

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

Com o resultado, os ingleses enfrentarão o Flamengo na grande decisão da competição no próximo sábado (21), às 14h30min Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV

Para mais de 45 mil torcedores, o Liverpool sofreu, mas venceu nesta quarta-feira (18) o Monterrey, do México, por 2 a 1, pela semifinal do Mundial de Clubes, em Doha, no Catar. Com o resultado, os ingleses enfrentarão o Flamengo na grande decisão da competição no próximo sábado (21), às 14h30min, reeditando a final história de 81.

Se enganou quem achou que os Reds iam passar com facilidade pelos mexicanos. O time de Jurgen Klopp sofreu e marcou o gol da vitória apenas aos 46 do segundo tempo, com o brasileiro Roberto Firmino.

O jogo

A primeira etapa ficou marcada pela alta intensidade e o equilíbrio. Cheio de desfalques, Klopp mandou a campo uma equipe mista, com Firmino e Mané no banco. Contudo, os Reds chegaram a abrir o placar aos 12 minutos com Keita, após linda assistência de Salah. A felicidade inglesa durou pouco, pois no lance seguinte, Funes Mori aproveitou rebote de Alisson e igualou o marcador.

Com o placar empatado, o Monterrey teve espaços e foi mais perigoso até o intervalo. Alisson foi exigido pelo menos duas vezes, enquanto o Liverpool chegou apenas uma vez, novamente com Keita.

De volta do vestiário, o panorama da partida continuou o mesmo, oportunidades para os dois lados e trabalho para arqueiros. Mas, Mané e Firmino foram para campo nos minutos finais e resolveram mais uma vez. Aos 46 do segundo tempo, Firmino recebeu de Alexander-Arnold e só empurrou para o fundo do gol, garantindo o Liverpool na final do Mundial de Clubes de 2019.

Voltar Todas de Esporte

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário