Flamengo 3 x 1 Internacional: confira o minuto a minuto da partida pela 21ª rodada do Brasileirão

O dia é de reencontro para Internacional e Flamengo. Menos de um mês depois de se enfrentarem pelas quartas de final da Copa Libertadores, as duas equipes voltam a se enfrentar, dessa vez pelo Brasileirão. O jogo acontece nesta quarta-feira (25), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do campeonato.

A partida é importante, pois, com uma vitória, o Colorado pode chegar mais perto do líder, que é a equipe carioca. O Rubro-Negro lidera com 45 pontos e o Inter aparece na quarta posição, com 36 pontos.

