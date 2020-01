Política Flávio Cassina é eleito novo prefeito de Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2020

As eleições indiretas foram realizadas em função da cassação do mandato de prefeito de Daniel Guerra Foto: Vania Espeiorin/Câmara de Caxias do Sul As eleições indiretas foram realizadas em função da cassação do mandato de prefeito de Daniel Guerra (Foto: Vania Espeiorin/Câmara de Caxias do Sul Foto: Vania Espeiorin/Câmara de Caxias do Sul

Flávio Cassina (PTB) foi eleito prefeito de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, pela Câmara de Vereadores nesta quinta-feira (09). A chapa PTB-PSB conta com Elói Frizzo como vice-prefeito.

Para ser eleita, a chapa precisava obter 12 votos, o que corresponde à maioria absoluta do Legislativo, formado por 23 vereadores. Cassina e Frizzo comandam o Executivo caxiense até dia 31 de dezembro de 2020.

As eleições indiretas foram realizadas em função da cassação do mandato de prefeito de Daniel Guerra em 22 de dezembro. A sessão extraordinária aconteceu no Teatro Municipal da Casa da Cultura. O prédio da Câmara de Vereadores passa por serviço de manutenção na rede elétrica e não oferece condições para as atividades.

Voltar Todas de Política

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário