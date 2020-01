Mundo Foguetes atingem base militar e área próxima a embaixada no Iraque

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2020

Forças Armadas iraquianas informaram que explosões neste sábado (4) não causaram mortes. Mais cedo, milhares foram às ruas em funeral de líder iraniano. Foto: Reprodução Funeral de Qassem Soleimani reúne multidão no Iraque. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Foguetes atingiram três locais diferentes no Iraque no início da noite deste sábado (4), no horário local, sem causar mortes.

Os incidentes ocorreram no mesmo dia em que milhares de pessoas foram às ruas em Bagdá para participar do funeral de Qassem Soleimani, general iraniano morto pelos Estados Unidos na capital iraquiana.

Em nota, as Forças Armadas do Iraque informaram que foguetes atingiram os seguintes locais do Iraque:

Na Zona Verde, em Bagdá. É uma área fortificada que abriga a embaixada dos EUA e outras representações diplomáticas na capital iraquiana. Segundo a agência Reuters, o foguete caiu perto da embaixada norte-americana.

No bairro de Jadryia, vizinho à Zona Verde. Segundo fontes da Reuters, a explosão atingiu uma casa e deixou cinco pessoas feridas.

Na base aérea de Balad, que fica a 80 km de Bagdá, pertence ao Iraque mas abriga forças norte-americanas.

Tensão entre EUA e Irã

Qassem Soleimani, chefe de uma unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã, foi morto na quinta-feira (2), após um ataque aéreo dos Estados Unidos, ação que aumentou a tensão no Oriente Médio.

O ataque aéreo americano foi um resposta à invasão do complexo da embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, na terça-feira (31).

O presidente americano, Donald Trump, acusou o Irã de estar por trás dos ataques, mas o país negou responsabilidade. Dezenas de milicianos xiitas iraquianos e seus apoiadores participaram da invasão.

Ao todo, o funeral de Soleiman terá duração de 4 dias e passará por 4 cidades. Neste sábado, saiu de Kadhimiya, um distrito xiita de Bagdá. Ainda hoje deverá chegar ao Irã. Neste domingo (5) partirá para a cidade sagrada de Mashhad.

Na segunda-feira, dia 6, o cortejo seguirá para Teerã e, na terça-feira, dia 7, chegará a Kerman, cidade natal do general, onde será realizado o enterro do corpo.

Voltar Todas de Mundo

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário