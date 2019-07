Fortes chuvas na Índia causam dez mortes em três dias   

O estado de Assam, no nordeste da Índia, registrou dez mortos nos últimos três dias, de acordo com divulgação feita por autoridades neste sábado (13). O motivo das mortes foram as inundações que ocorreram no local devido fortes chuvas e monções, que obrigaram mais de 1 milhão de pessoas a deixarem suas residências.

O rio Brahmaputra, que desce do Himalaia até a Índia, passando por Bangladesh, transbordou e inundou mais de 1,8 mil vilarejos no estado.

De acordo com o boletim do governo, a situação é grave e a previsão para os próximos três dias ainda é de muita chuva.

