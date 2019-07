Os processos para a modernização de licenciamentos, a revisão do Plano Diretor de Porto Alegre e as obras de mobilidade como a trincheira da Ceará foram temas abordados pelo secretário adjunto de Planejamento e Gestão, Daniel Rigon, no Fórum Imobiliário, nesta quinta-feira (4), no Novotel. A meta do governo é que, até meados de 2020, a emissão dos licenciamentos seja 100% online.

