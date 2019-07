Fórum reúne setores de recursos humanos

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão realiza, nesta terça-feira (16), o 1° Fórum de RHs do Estado do RS, com o objetivo de abordar situações importantes que impactam na rotina dos setores que cuidam da vida funcional dos servidores públicos. O evento será das 9h às 12h, no auditório térreo do Caff, na avenida Borges de Medeiros, 1.501, em Porto Alegre.

