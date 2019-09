Freio Jovem encerra programação do Cavalo Crioulo na Expointer

A volta do sol garantiu um bom público para a Final Nacional do Freio Jovem, que ocorreu neste domingo (1º), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, durante a 42ª Expointer. A prova encerrou a programação da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) na feira. Crianças e adolescentes disputaram títulos em oito categorias.

Ao longo do ciclo, foram realizadas 123 provas classificatórias, que ranquearam os 87 conjuntos que competiram pelo pódio. No sábado (31), foram prestadas homenagens aos pais e demais familiares e realizado também um gesto de solidariedade. Em uma parceria, todo o valor arrecadado na venda de ingressos solidários à pista de mangueira foi destinado ao Instituto do Câncer Infantil (ICI). A campanha ressaltou o apoio ao diagnóstico precoce do câncer.

Após as entradas do Leão “Coragem” (a mascote do Instituto) em meio às provas, foi a vez das homenagens: todos os ginetes foram convidados a entregar uma rosa aos seus incentivadores, além de receberem uma medalha participativa por terem chegado a uma final nas pistas do Freio de Ouro. No domingo, os ginetes voltaram a se apresentar com o colete laranja alusivo ao ICI.

O presidente da ABCCC, Francisco Fleck, afirmou que o Freio Jovem é uma das provas mais importantes promovidas pela Associação. “Fazemos um julgamento igual ao dos profissionais, para que tenham a dimensão da seriedade da competição entre eles. Esperamos, ano que vem, aumentar o número de jovens na Expointer”, afirmou. Confira o resultado da premiação:

Infantil Feminina A

1º lugar – João Barulho do Dom Germano

Criador: Hilário Barreto Sória

Expositor: Nilza Lima Moraes

Estabelecimento: Chácara das Laranjeiras, de Arroio Grande (RS)

Ginete: Catiele Botelho

Infantil Masculina A

1º lugar – RZ Don Quixote da Carapuça

Criador: Rubens Elias Zogbi

Expositor: Diego Rosa Dreissig e Ivalino Babinski

Estabelecimento: CT La Tormenta, Pep Distribuidora de Higiene Pessoal e Suprema Assessoria Empresarial, de Gravataí (RS)

Ginete: Pedro Rosa

Infantil Feminina B

1º lugar – Herança do Caapi

Criador: Jairo Flores Junior e Denisar da Silva

Expositor: Cabanha da Racheli/ Fabiano Rodrigues da Silva

Estabelecimento: Cabanha da Racheli, de Caxias do Sul (RS)

Ginete: Antonella Blanco Suñe

Infantil Masculina B

1º lugar – EP Timbaúva

Criador: Sônia, Sumara e Sandro Lisbôa

Expositor: Sandro Lisbôa

Estabelecimento: Estância Pedregulho, de Lages (SC)

Ginete: Gabriel Lima Macedo

Juvenil Feminina

1º lugar – Império do Rebuliço

Criador: César Augusto Rabassa Hax

Expositor: César Augusto Rabassa Hax

Estabelecimento: Estância Passo Comprido, de Pelotas (RS)

Ginete: Elisa Carvalho dos Santos

Juvenil Masculina

1º lugar – Dançarina do Paradeiro St. Paul

Criador: Farlei Paul

Expositor: Fernanda Fabiana Sornenberger

Estabelecimento: CT Alexandre Oliveira, de Novo Hamburgo (RS)

Ginete: Felipe Tomiozzo

Júnior Feminina

1º lugar – Firmeza 1903

Criador: Paulo Tavares Móglia

Expositor: Diego Hinz Soares

Estabelecimento: CDT Valadão, de Capão do Leão (RS)

Ginete: Allana Bento

Júnior Masculina

1º lugar – Bastardo Cala Bassa

Criador: Marcelo Rezende Móglia

Expositor: Marcelo Rezende Móglia

Estabelecimento: Cabanha Cala Bassa, de Aceguá (RS)

Ginete: Ernesto Dias de Freitas Neto