Frente fria mantém instabilidade com previsão de chuva no RS

Uma frente fria avança sobre o Rio Grande do Sul e mantém o tempo instável nesta quarta-feira (11). No decorrer do dia, as áreas de instabilidade ganham força e as precipitações avançam por todo o estado. O Norte e a Região Metropolitana registram pancadas fracas, alternadas com períodos de nebulosidade. A temperatura diminui ainda mais na maioria das cidades. A mínima, de 10°C, deve ser registrada em Jaguarão, na Região Sul, e a máxima, de 30°C, será sentida em Iraí, no Norte.

Em Porto Alegre, a instabilidade fará com que sol e chuva se alternem ao longo do dia. Mínima na capital deve ser de 16°C e a máxima não ultrapassa os 22°C.

Mínimas e máximas no Rio Grande do Sul

Bagé: 11°C / 14°C

Caxias do Sul: 16°C / 25°C

Santa Rosa: 17°C / 25°C

Torres: 16°C / 23°C

Uruguaiana: 12°C / 15°C

Vacaria: 19°C / 31°C





