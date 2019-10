Frente Parlamentar em defesa dos portadores de psoríase e artrite psoriática é instalada no RS

Foi realizada a instalação da Frente Parlamentar em Defesa dos Portadores de Psoríase e Artrite Psoriática, nesta quarta-feira (3), na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. A psoríase é uma doença da pele inflamatória crônica imunomediada causada por fatores genéticos somados a desencadeantes ambientais, como infecções, estresse, agressões a pele ou medicamento. Ela acomete não apenas a pele, mas o equilíbrio emocional e convívio social. A gravidade do assunto e a necessidade de serem criadas políticas públicas em relação ao tratamento da doença motivaram a criação da Frente Parlamentar.

A presidente da Associação Psoríase Brasil, Gladis Lima, lembrou a dificuldade, hoje, de contar com políticas públicas que sejam voltadas aos pacientes. “Eles demoram no acesso a um dermatologista. Para conseguir ser ouvido, o paciente tenta diversas vezes e desiste. É preciso um trabalho na atenção primária. Precisamos ter uma base de dados, identificar os pontos críticos e fazer mais campanhas de esclarecimento. A pessoa que tem a doença acaba se afastando da sociedade por falta de informação sobre o assunto. É uma doença impactante em termos físicos e mentais”, afirmou.

De acordo com a deputada propositora da Frente Parlamentar, Fran Somensi, é de fundamental importância que o poder público seja capaz de proporcionar uma vida mais tranquila e próxima da normalidade para as pessoas que têm a doença. Ainda segundo ela, é dever do Estado minimizar os efeitos perversos da doença.

A doença

A psoríase caracteriza-se por placas avermelhadas espessas na pele, cobertas por escamas esbranquiçadas ou prateadas que aparecem em geral nos cotovelos, joelhos ou couro cabeludo. Entretanto a doença pode afetar qualquer parte do corpo, e, em alguns casos, atinge articulações, está relacionada a outras doenças, como as cardiovasculares, e a uma maior mortalidade. As lesões podem apresentar coceira, dor, queimação e descamação.

A psoríase não é contagiosa e não tem cura, mas com tratamento adequado pode ser controlada, proporcionando, assim, qualidade de vida aos pacientes. Há vários tipos de psoríase e o dermatologista poderá identificar a doença, classificá-la e indicar a melhor opção terapêutica. A artrite psoriásica é um tipo de psoríase na qual as articulações também são afetadas pela inflamação, além da pele.

