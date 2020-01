Agro Fruticultores iniciam colheita para 29ª Festa da Uva e da Ameixa

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

Expectativa dos produtores é colher 100 toneladas de uva e mais 100 de ameixa. Foto: Andreas Retz Muller SMDE/PMPA Expectativa dos produtores é colher 100 toneladas de uva e mais 100 de ameixa. (Foto: Andreas Retz Muller SMDE/PMPA) Foto: Andreas Retz Muller SMDE/PMPA

Os fruticultores de Porto Alegre iniciaram, nesta terça-feira (7), a colheita da safra para a 29ª Festa da Uva e da Ameixa, reforçando a tradição da cidade no plantio das frutas. Em uma cerimônia simbólica, produtores e autoridades colheram os primeiros cachos de uva nas parreiras da família Balestrin, no bairro Vila Nova, Zona Sul da Capital. A estimativa é colher 100 toneladas de uva e 100 toneladas de ameixa até o próximo final de semana, quando começa o evento.

A capacidade da demanda rural da Capital foi o destaque na fala do secretário municipal adjunto de Desenvolvimento Econômico, Leandro Balardin. “Temos uma produção primária de muita qualidade, que valoriza nossa região e permite comercializar diretamente com o consumidor, o que reduz o custo de forma significativa. Além disso, é impensável para muitas pessoas que Porto Alegre tenha tanta riqueza rural a poucos quilômetros do Centro. É impressionante prestigiar o agronegócio dentro de uma grande cidade”, ressalta, lembrando que Porto Alegre é a segunda capital com maior extensão rural do país, atrás apenas de Palmas, no Tocantins. Sua área rural demarcada tem 4,1 mil hectares, o equivalente a 8,28% do território da cidade.

Anfitriã da abertura da colheita, a família Balestrin administra a propriedade desde 1896. Originalmente pertencente aos pais de Marina Balestrin de Menezes, a área possui cerca de 1 mil pés de uvas dos tipos niágara rosa e branca, e francesa preta. Há 60 anos, Marina toca a produção ao lado do marido, Ari Menezes, e do filho Marcos Balestrin. A família comemora a safra. “Mesmo que o clima tenha nos prejudicado, vamos ter uma colheita satisfatória”, celebra Marina.

Presente no evento, o presidente da Câmara Municipal, Reginaldo Pujol, elogiou a colheita e salientou a relevância da atividade rural para a economia e para o turismo da cidade. “É importante preservar a região. As pessoas precisam saber da qualidade da uva e da ameixa plantadas no município, precisam saber do valor do agronegócio que persiste em Porto Alegre”, pontuou.

A 29ª Festa da Uva e da Ameixa ocorre nos dias 11, 12, 18 e 19 de janeiro, no CTG Estância da Figueira (rua Doutor Vergara, 5.345, bairro Belém Velho), das 9h às 20h. É uma realização dos produtores rurais e da Ascobev (Associação Comunitária Belém Velho), com apoio institucional da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) e do Escritório Municipal da Emater. O evento terá acesso gratuito e contará com bancas comercializando as frutas. A previsão é que o quilo de uva e de ameixa seja vendido entre R$ 8,00 e R$ 9,00.

