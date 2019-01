Até o dia 7 de março, a Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre recebe propostas de projetos para obtenção de recursos do Fumproarte (Fundo de Apoio à Produção Artística e Cultural). Associações sem fins lucrativos e com sede na Capital há pelo menos dois anos podem concorrer com propostas de até R$ 10 mil. Informações pelo telefone (51) 3289-8170.

