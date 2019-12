Polícia Funcionário de lavagem é preso após passear com viatura da Polícia Civil

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2019

O homem circulou com a viatura pelas ruas de Ibirubá Foto: Polícia Civil/Divulgação Foto: Polícia Civil/Divulgação

O funcionário de uma lavagem de veículos foi preso em Ibirubá, na região do Alto Jacuí, após passear pelas ruas do município com uma viatura da Polícia Civil que havia sido deixada no local para higienização na manhã de sexta-feira (13).

O homem circulou pela cidade com a sirene ligada e fez manobras perigosas, segundo a polícia, que foi acionada por moradores do bairro Floresta. Ele foi abordado quando retornava com o carro – um Fiat Palio – à lavagem e encaminhado ao Presídio Estadual de Espumoso.

Voltar Todas de Polícia

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário