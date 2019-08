Funcionários públicos aderem às manifestações em Hong Kong

A sexta-feira (2) foi marcada por mais uma manifestação no centro de Hong Kong. Pela primeira vez, funcionários públicos se uniram aos manifestantes, e pediam para que as autoridades restabeleçam a confiança entre o governo e a população.

Uma série de manifestações tem tomado o centro de Hong Kong, há cerca de oito semanas, depois que uma lei de extradição para a China provocou controvérsia na população. O movimento se estendeu para outras reivindicações, como o aumento das liberdades democráticas e a insatisfação com o modo como as autoridades vêm tratando os protestos.

Os confrontos entre manifestantes e policiais têm se tornado cada vez mais violentos. As críticas são de que os policiais têm usado força desproporcional para conter os protestos. De acordo com os organizadores da manifestação, cerca de 40 mil pessoas participaram do protesto que ocorreu nesta sexta (2). Já a polícia afirmou que somente 13 mil pessoas tomaram as ruas.

