10 de janeiro de 2020

Fundada em 1985, o Galeto Mamma Mia inaugura nos próximos dias seu novo endereço em Porto Alegre. Unindo tradições, vai funcionar em um dos locais mais conhecidos de Porto Alegre: Avenida Siqueira Campos, nas imediações da Prefeitura e Mercado Público e, mais precisamente, em frente à Paineira, árvore que se tornou referência no município e, inclusive, foi tombada na década de 70.

Será a 13ª unidade do Mamma Mia e a 17ª do Grupo JPLP, que inclui também os restaurantes El Fuego, Neni e Restobar Lago Negro.

O empreendimento inicia 2020 em soft opening no modelo express e restaurante, mas na sequência também vai oferecer delivery. Segundo o responsável pelo grupo, o empresário Julinho Cavichioni, deve gerar 30 empregos diretos.

A expectativa é atender a um grande público com um preço competitivo servindo o delicioso cardápio italianíssimo do Mamma Mia, capitaneado pelo famoso Galeto Primo Canto e suas massas e molhos, entre outros acompanhamentos como polenta e salada de radicci com bacon.

Atualmente o Galeto Mamma Mia marca presença no Praia de Belas Shopping, Moinhos Shopping, BarraShoppingSul e Shopping Iguatemi. Vale Lembrar que Gramado, Canoas e Novo Hamburgo também contam com unidades do Mamma Mia. Mais informações: www.galetomammamia.com.br.

