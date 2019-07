O julgamento do caso insólito, que gerou uma guerra entre vizinhos, foi nesta quinta-feira (04) no tribunal de Rochefort, no leste da França. A vizinhança reclama que Maurice, o galo em questão, canta “forte e cedo demais”. “Se meu galo pudesse falar? Ele diria para deixá-lo cantar em paz”, disse Corinne Fesseau, proprietária do agora célebre galo Maurice.

