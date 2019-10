O governo do Estado realizou nessa quinta-feira mais um sorteio do programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha), referente ao mês de outubro. Um morador de Viamão (Região Metropolitana de Porto Alegre) foi contemplado com o prêmio principal, de R$ 50 mil. Além dele, 100 contribuintes receberam R$ 1 mil e outros 500 ganharam R$ 500. A lista pode ser conferida em www.rs.gov.br.