Policiais civis de Rodeio Bonito e Ametista do Sul e integrantes da Superintendência Regional do Trabalho interditaram três garimpos irregulares de pedras ametista, na Região Norte do Rio Grande do Sul, em razão de diversas irregularidades.

Nesses locais, foram registrados dois acidentes graves neste ano, um deles com morte. A operação foi realizada na quinta-feira (07) e divulgada na manhã desta sexta (08) pela Polícia Civil.