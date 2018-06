General Etchegoyen é palestrante na ACPA

Os desafios na área da segurança institucional será o tema da palestra do General de Exército, Sérgio Westphalen Etchegoyen, gaúcho de Cruz Alta, que acontece nesta terça-feira, 12, às 12h, na reunião-almoço Menu Porto Alegre, promovida pela Associação Comercial de Porto Alegre. O evento acontece no Salão Nobre do Palácio do Comércio, Centro Histórico.

O general Etchegoyen é ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, responsável pelo assessoramento direto nas áreas de Inteligência, Segurança e Defesa. Anteriormente foi Chefe do Estado Maior do Exército. Ele coordenou as ações do governo durante os bloqueios das estradas pelos caminhoneiros.

