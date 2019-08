Germano Rigotto debate reformas do Brasil em Porto Alegre. Palestra aborda o cenário político nacional nesta terça-feira (13)

Abordando as mudanças nas regras da previdência e do sistema tributário, o ex-governador e presidente do Instituto Reformar, Germano Rigotto, apresentará nesta terça-feira (13) a palestra “As Reformas Necessárias para o Brasil Crescer”. O evento será realizado no Instituto Ling, em Porto Alegre para um grupo de empresários.

O andamento das duas maiores reformas previstas pelo Governo Federal serão abordados por Rigotto. Ele defende que o país precisa retomar sua grandeza e o espaço dentro do mercado internacional através dessas mudanças. “As medidas unilaterais propostas nos levam para frente. Não se pode desperdiçar mais essa oportunidade histórica. É tempo de reformar, de forma completa, pois não vivemos mais da mesma forma que em 1988, quando a Constituição Federal foi adotada”, analisa.

Nesta segunda-feira (12), Rigotto teve um encontro com o secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, na Associação Comercial de São Paulo. O ex-governador pretende colaborar com o projeto de alterações tributárias do governo que está sendo elaborado.

Deixe seu comentário: