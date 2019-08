Gigante japonesa quer pousar nave na Lua em 2021 e rover em 2023

A ispace, empresa privada japonesa que vem se aventurando no universo da exploração espacial, acaba de declarar que pretende pousar uma nave na Lua em 2021, liberando ainda um rover na superfície lunar em 2023. A empresa já havia revelado antes esses planos, e a novidade agora são as datas do cronograma.

O programa se chama HAKUTO-R, e originalmente havia sido planejado para 2020 com o objetivo de fazer uma demonstração de sua tecnologia sem qualquer carga útil a bordo. Contudo, os planos mudaram, e agora a japonesa pretende levar cargas para clientes comerciais fazerem experimentos em nosso satélite natural.

A ispace não faz parte da lista de 9 empresas que a NASA selecionou para a primeira rodada de seu programa comercial, mas a japonesa apoia a norte-americana Draper nestes esforços, esta que foi uma das escolhidas pela agência espacial.

A missão HAKUTO-R será lançada por meio de um foguete Falcon 9, da SpaceX, mas a ispace já assinou uma parceria com a Jaxa (a agência espacial do Japão), além de outros parceiros corporativos, incluindo nomes como Suzuki, Sumitomo Corporation, Shogakukan e Citizen Watch. Então, tudo dando certo com este primeiro lançamento, podemos esperar por mais novidades no futuro contando com a Jaxa e empresas japonesas.

Entre os planos ambiciosos da ipace na exploração da Lua, está ainda o uso de robôs para construir uma base lunar fixa e, assim, iniciar uma verdadeira colonização comercial do satélite natural do nosso planeta.

Asteroide

A sonda Hayabusa-2, da Jaxa, está estudando o asteroide Ryugu de pertinho especialmente desde fevereiro, quando tocou sua superfície pela primeira vez. Desde então, já rolou coleta de amostras que serão trazidas à Terra e, agora, a nave tirou mais fotos do objeto espacial, que já fornecem mais pistas sobre sua composição.

Ryugu é pequenino, tem apenas 900 metros de largura, e sua gravidade é 66.500 vezes mais fraca do que a da Terra. Por isso, a nave acaba fazendo “saltos” na superfície, pois, se fosse equipada com rodas, seu movimento para a frente a lançaria de volta para o alto.

De acordo com as imagens, vemos que Ryugu é coberto por dois tipos de rochas: os mais escuros e ásperos com superfícies que lembram uma couve-flor, e os brilhantes e mais suaves. “O interessante é que [as fotos] realmente mostram que Ryugu é o produto de algum tipo de processo violento”, disse Ralf Jaumann, do Centro Aeroespacial Alemão, que é o principal autor de um artigo descrevendo as descobertas já publicado na revista Science.

Os cientistas imaginam então que o objeto seja o que sobrou de dois corpos “pais” que se colidiram e depois se reencontraram por conta da atração gravitacional de ambos. Outra possibilidade é que o corpo original tenha sido atingido por um outro, que criou diferentes condições internas de temperatura e pressão, gerando, então, os dois tipos de material.

Deixe seu comentário: