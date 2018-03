Gilberto Petry: O RS é um excelente Estado para se viver e um excelente Estado para se investir”

Após a explanação do CEO da Lactalis do Brasil, que deu início à cerimônia de inauguração da nova planta industrial do grupo em Teutônica, nesta quarta-feira (28) tomou a palavra o presidente da Fiergs, Gilbero Petry. Ele mencionou o crescimento do setor no RS, que se materializa agora com esta iniciativa da Lactalis e disse que a Fiergs “está sempre disposta a apoiar investimentos feitos no Estado”.

Petry reiterou: “Quando este contrato foi assinado em outubro de 2016, eu estava lá, em Paris, acompanhando a missão empresarial do Governo. O pedido de 100 milhões de reais para serem investidos no RS foi materializado aqui, numa demonstração de que o Governo fez um bom trabalho, vendendo o RS. Que mais indústrias, mais empresas escolham o RS. O RS é um excelente Estado para se viver e um excelente Estado para se investir”, finalizou o dirigente.

