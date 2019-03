Goleiro menos vazado nos Estaduais, Paulo Victor atribui momento à força do elenco gremista

Titular da meta gremista, Paulo Victor vive grande fase no Grêmio. Peça principal na solidez defensiva do time, o arqueiro é o menos vazado entre os 20 goleiros dos clubes na Série A, na disputa dos Estaduais. Com apenas um gol sofrido na disputa do Gauchão, o camisa 1 destaca que a dedicação e força do elenco são os responsáveis pelos bons números no início da temporada. Ao todo, em 7 jogos, incluindo a Copa Libertadores, são três gols sofridos.

“Na minha vida toda eu treinava para ser o primeiro, pois a oportunidade não avisa. Eu sempre falo que devemos ter sabedoria, pois devemos saber esperar o momento certo para não perder as oportunidades. Trabalhei e esperei cinco anos no Flamengo, sempre com dedicação e respeito e, hoje, minha oportunidade chegou”, diz PV, que herdou a posição de Marcelo Grohe.

No Estadual, o arqueiro tem 13 defesas nas partidas que disputou, 12 simples e 1 difícil, sendo o melhor desempenho entre os goleiros do Grêmio. O jogador também ajuda na transição de bola trabalhada pelo técnico Renato Portaluppi. Em 53 tentativas de passes, o aproveitamento é de 100%.

“Temos um elenco muito equilibrado, um dos melhores do Brasil e sabemos o porque esses números estão acontecendo. É o empenho e o trabalho de cada um somado com o trabalho do professor Renato. A força do grupo é quem colhe os frutos do empenho”, afirma.

Após recuperar-se de uma virose, Paulo Victor já está à disposição do técnico Renato. O arqueiro que voltou aos treinamentos nesta quinta-feira, deve voltar ao time na primeira partida das quartas-de-final, no domingo (24), contra o Juventude.

Deixe seu comentário: