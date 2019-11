Governador Eduardo Leite fala sobre desafios e oportunidades do mandato em evento da Amcham

Na manhã desta quinta-feira, dia 7, a Amcham sediou o “encontro de líderes da Amcham”, e recebeu a visita do governador Eduardo Leite para uma conversa com um grupo de presidentes, CEO´s, sócios da entidade e principais líderes de empresas gaúchas, como o presidente do Banrisul, Claudio Coutinho.

Na abertura, Walter Lidio Nunes, presidente do conselho consultivo da Amcham se disse feliz pela oportunidade da troca de ideias em uma entidade que conta com mais de cinco mil associados e tem como objetivo o papel do empreendedorismo e impulsionamento empresarial no estado. “O governador tem enormes desafios, e está buscando fazer as ações necessárias, como as reformas, por exemplo”, citou.

Para Marcelo Rodrigues, superintendente regional da Amcham, uma das mais importantes é a reforma administrativa. “Defendemos as reformas para o bem da sociedade e crescimento do país e do nosso estado”. Para a entidade, a realização dessa reforma visa a construção de um estado mais moderno, ágil e capaz de atender com maior qualidade e custos menores. “Um maior qualidade e eficiência dos serviços públicos, a racionalização da máquina administrativa e a valorização do servidor público, que merecem uma política moderna de RH, são fundamentais para destravar a economia”, afirmou Marcelo.

Na abertura da sua fala para os empresários, Eduardo Leite, comentou sobre os desafios e oportunidades para o Rio Grande do Sul. Lembrou ainda estar no começo de seu governo e quem tem usado as dificuldades enfrentadas como incentivo para buscar melhorias à sociedade gaúcha. “Nós queremos uma solução para bem de todos, e não apenas que seja algo legal para o governo atual”, comentou.

Além dos problemas com a máquina pública, com o parcelamento dos salários, ajustes fiscais e o déficit previdenciário, Leite lembrou que há boas notícias para o Rio Grande do Sul. “Hoje, o PIB do estado cresce acima da média nacional e o desempenho industrial está em alta”. E continuou. “Estamos obtendo bons resultados através do combate à sonegação, temos a redução dos crimes e a aprovação da venda de estatais, desafogando o estado”, anunciou.

O governador falou aos presentes sobre a importância do setor empresarial para o futuro do estado. “Queremos elevar o patamar de competitividade, ser mais digital na governança e na gestão com objetivos estratégicos bem definidos para a retomada do crescimento do Rio Grande do Sul”. Para finalizar, Eduardo Leite disse que conta com a parceria do setor privado. “Temos que criar um ecossistema ideal para os investimentos, diminuindo a burocracia e reduzindo as despesas. “Graças ao bom ambiente de negócios no estado, papel bem exercido pelo setor empresarial, hoje somos bem falados em nível nacional”, concluiu o governador.