Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite sanciona lei que doa área em Guaíba para o Internacional

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

O governador Eduardo Leite ao lado do autor da lei, Frederico Nunes, ao lado do presidente do Sport Club Internacional, Marcelo de Medeiro. Foto: Gustavo Mansur/Palacio Piratini O governador Eduardo Leite ao lado do autor da lei, Frederico Nunes, ao lado do presidente do Sport Club Internacional, Marcelo de Medeiro. (Foto: Gustavo Mansur/Palacio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palacio Piratini

O governador Eduardo Leite sancionou, na tarde desta quarta-feira (27), o projeto de lei que autoriza a doação de uma área do Estado, no município de Guaíba, para a construção do novo CT (centro de treinamento) do Sport Club Internacional. Como contrapartida, o clube deverá restaurar e equipar escolas estaduais na Região Metropolitana. A assinatura foi realizada no Palácio Piratini.

O clube investirá R$ 3,3 milhões em melhorias em pelo menos quatro escolas públicas – duas em Porto Alegre e duas em Guaíba – a serem indicadas pela Secretaria da Educação. A área seria originalmente destinada a uma fábrica da Ford, na década de 1990, mas o empreendimento nunca tomou forma.

Além da contrapartida, o governador destacou que o crescimento de um dos grandes clubes de Porto Alegre faz com que o Rio Grande do Sul seja posicionado no mapa como uma das regiões que têm o privilégio de abrigar dois clubes campeões do mundo. “Assim como o Estado é laico, também não tem preferências por time de futebol”, comparou Leite. “Como Estado, olhamos para o futebol pelos benefícios que traz à sociedade por meio de estímulo à formação de uma categoria de base consistente, que ajuda a acolher crianças e jovens que estariam mais ao alcance de más influências e que se encontram ao abrigo de algo que lhes dá disciplinas, um sonho, e energia em algo positivo”, afirmou.

O projeto de lei é de autoria do deputado estadual Frederico Nunes. Na cerimônia de sanção, também estiveram presentes o presidente do Sport Club Internacional, Marcelo de Medeiros, e o chefe da Casa Civil, Otomar Vivian.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário