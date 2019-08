O governador Eduardo Leite participou, na manhã desta quarta-feira (28), da edição especial da reunião-almoço Tá na Mesa, promovida pela Federasul. Além do tradicional debate, desta vez sobre agronegócio, a entidade homenageou os ganhadores do 7º Prêmio Vencedores do Agronegócio e do 3º Elas no Agro. O evento faz parte da programação da Expointer, em Esteio.