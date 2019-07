Governadores do Nordeste anunciam criação de bloco econômico a partir de agosto

Com o objetivo de reduzir custos na aquisição de bens, serviços e investimentos para os nove estados da região, governadores do Nordeste definiram os pontos iniciais do Consórcio Nordeste em uma reunião de quase quatro horas.

Presidente do consórcio, o governador Rui Costa (PT-BA) destacou que, durante o encontro, foi aprovada a criação de uma central única de compras, inicialmente nas áreas da saúde, educação e segurança pública, ajudando a reduzir despesas.

Central única de compras

Foi aprovada a criação de uma central única de compras, inicialmente nas áreas da saúde, educação e segurança pública, ajudando a reduzir despesas. “Com a central, que já deverá começar em agosto, os nove estados nordestinos, que somam 55 milhões de habitantes, poderão fazer compras conjuntas, aumenta a concorrência dos fornecedores, o que ajudará a reduzir custos e ampliar os recursos de cada estado”, declarou.

Saúde

De acordo com Rui Costa, também foi debatida na reunião uma proposta para aumentar e reforçar a oferta de médicos, especialmente nas áreas mais longínquas dos estados do Nordeste. “Esta medida foi apresentada e aprovada pelo grupo, mas, como esta semana o Governo Federal anunciou que iria fazer um evento para lançar um programa chamado Médicos pelo Brasil, apesar de não ter sido detalhado, resolvemos, antecipadamente, declara apoio ao Ministério da Saúde, e nos colocar à disposição para contribuir com o projeto, inclusive conhecendo os detalhes previamente e incluindo os secretários estaduais de saúde no processo de ajustes para aperfeiçoamento do programa”, explicou o governador da Bahia.

Segurança Pública

Outro item discutido nesta segunda-feira envolve a área de Segurança Pública, tendo como pleito a urgente liberação, pela União, de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. “Os recursos somam a algo equivalente a R$ 1,1 bilhão. Não somente o Nordeste, mas todos os estados do Brasil clamam por mais recursos na segurança pública, portanto, esse dinheiro não pode ficar lá parado, sem uso. Reforçamos e documentamos a real necessidade desses recursos serem imediatamente repassados para os Estados”, disse o gestor baiano.

O Governador do Maranhão, Flávio Dino, comemorou na sua conta do twitter a reunião em Salvador.

Essa é a marca do Consórcio Nordeste. Participo agora de reunião em Salvador, na qual aprovamos o 1º Plano de Trabalho conjunto, com a presença dos 9 Estados da nossa região. pic.twitter.com/yPCDiJxQ6q — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) July 29, 2019

O próximo fórum dos governadores do Nordeste será em Teresina, no Piauí, no final de agosto. Os gestores também definiram uma agenda internacional conjunta em novembro com o objetivo de atrair investimentos privados nas áreas de infraestrutura, saúde e segurança.

