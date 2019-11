O governo do Rio Grande do Sul depositou, na manhã desta quarta-feira (13), a parcela restante dos salários de setembro dos servidores que recebem acima de R$ 9.350 líquidos. Com o pagamento, a Secretaria da Fazenda quitou a folha de setembro do Poder Executivo.

A folha de outubro do funcionalismo começa a ser paga nesta quinta-feira (14), com o depósito dos salários do grupo de servidores que ganha até R$ 1.700 líquidos.