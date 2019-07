Governo gaúcho divulga cronograma de pagamento dos servidores

O governo do Rio Grande do Sul, anunciou nesta quarta-feira (31), que manterá o sistema misto de pagamento para a folha de julho do poder Executivo. O pagamento, que será feito por grupos e parcelas, inicia no dia 13 de agosto, quando o governo deverá quitar os contracheques de quem recebe vencimento líquido de até R$ 2,5 mil, representando 53,8% dos vínculos totais.

Para os servidores que recebem acima de R$ 2,5 mil líquidos, os pagamentos serão feito parceladamente:

– o primeiro depósito será feito pelo Tesouro do Estado no dia 21 de agosto no valor de R$ 1,5 mil;

– o segundo pagamento será uma parcela de R$ 2,1 mil, no dia 10 de setembro, que integralizará o salário de quem recebe líquido até R$ 3,6 mil (66,7%);

– o terceiro depósito será feito no dia 11 de setembro, no valor de R$ 3,4 mil, quitando a folha para quem recebe líquido até R$ 7 mil (88,8%);

– um quarto pagamento será feito no dia 12 de setembro, no valor de R$ 5,9 mil, integralizando o salário para quem recebe líquido até R$ 12,9 mil (97,6%);

– o quinto e último pagamento será integralizado no dia 13 de setembro, para quem recebe acima de 13 mil.

Segundo o secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, todas as datas divulgadas serão honradas. “O Estado precisa reestruturar suas finanças porque mesmo as receitas extras não têm sido suficientes para cumprir com o volume de gastos fixos, muito maiores do que a arrecadação de tributos. Por isso, o ajuste fiscal deve ser feito com diversas medidas de despesa e receita”, concluiu o secretário.

O repasse das consignações, que são os valores que o servidor autoriza o desconto nos seus vencimentos, como empréstimos e contratação de serviços junto aos bancos ou entidades sindicais, devem ser pagos no dia 13 de setembro. Já a sétima parcela do 13º salário de 2018 foi depositado nesta quarta-feira (31).

