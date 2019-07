Gramado teve dois dias de muito jazz e blues

Nos dias 26 e 27 de julho, o 1º Gramado Jazz & Blues Festival reuniu 18 atrações musicais, locais e nacionais, em shows gratuitos na Rua Coberta e em diferentes pontos de Gramado, além do Wish Serrano Gramado, hotel oficial do festival. Com realização da Secretaria da Cultura de Gramado através da Prefeitura de Gramado, com produção de Marilourdes Franarin, do Escritório de Produção, e curadoria de Bruno Melo, do Traga Seu Show, o evento trouxe grandes nomes dos estilos musicais como Amilton Godoy, Pedro Veríssimo, Luciano Leães, Bibí Blue, Melina Vaz e Nicola Spolidoro.

“O sucesso do Festival se deve, na minha opinião, a duas razões: o empenho da administração, através da Secretaria da Cultura, em adicionar mais uma atividade cultural na cidade, diversificando ainda mais o amor à arte, e a excelência da programação, protagonizada por virtuosos intérpretes. Cumprimentos a todos. Que a semeadura hoje lançada floresça por todos os tempos”, afirma o prefeito de Gramado João Alfredo de Castilhos Bertolucci. Para o Secretário da Cultura Allan John Lino, o festival nasce com muita atitude e relevância para Gramado porque é algo novo, para comunidade e para os turistas, que é a escolha de um estilo musical que tem uma qualidade incrível. “Com isso a administração vem marcar e consolidar Gramado a cidade dos festivais, pois ela já tem um histórico de festivais no Brasil”, diz Allan. Segundo Allan, além dessa relevância, Gramado tem a continuidade destes projetos, mostrando que é uma cidade à frente de seu tempo. De acordo com Alllan, o 2º Gramado Jazz & Blues Festival, em 2020, já está confirmado e terá entre 10 e 15 dias no mês de julho.

O público abraçou a ideia e lotou os dois palcos fixos do projeto, um na Rua Coberta e outro no Maggiore Lounge do Wish Serrano, que se estendeu pelas ruas de Gramado em 10 pontos diferentes, como Lago Negro e no Largo da Borges. O Centro Municipal de Cultura recebeu duas masterclasses. “Foi legal a troca com a plateia”, afirma o guitarrista James Liberato, que deu uma aula no sábado. De acordo com a organização, o festival foi visto por mais aproximadamente 10 mil pessoas. Para o curador Bruno Melo, o objetivo do resultado foi alcançado. “Conseguimos atingir o objetivo do festival, que era envolver a cidade com muito jazz e blues durante estes dois dias”, diz Bruno.

“Fiquei impressionado com o interesse da plateia em contemplar os shows. Percebi que o público queria nos ouvir e estava interagindo com os artistas. Um público de qualidade”, afirma Amilton Godoy, que se apresentou na sexta-feira, além de ministrar uma masterclasse no Centro Municipal de Cultura. Para Melina Vaz, que abriu o festival, estes dois dias foram para celebrar o jazz e o blues. “Não é todo o dia que se tem música de qualidade na rua. Foi maravilhoso tocar, um estilo considerado elitista e acadêmico, para crianças, idosos, famílias, enfim, popularizando o jazz e o blues”, comemora Melina. Na sexta, além da Melina Vaz Quarteto e do Amilton Godoy Trio, subiram ao palco da Rua Coberta Pedro Veríssimo e Marmota, além de Nicola Spolidoro no Maggiore Lounge e Bar do Wish Serrano. No sábado, Bíbi Jazz Band, Hique Gomez & Dúnia Elias, Luciano Leães & The Big Chiefs fizeram a trilha na Rua Coberta e Andy Serrano Jazz Aces no Wish Serrano.

Artistas da região e novas formações de Porto Alegre, selecionados através de edital, também integraram a programação com o objetivo de fomentar a cena local. “Foi uma honra ter participado do primeiro festival e do início desse movimento. A cena musical do blues e jazz está numa crescente no Rio Grande do Sul e é importante ver que em Gramado está ocorrendo esse primeiro evento”, falam Mari Kerber & Ale Ravanello, de Porto Alegre. Além deles foram selecionados Hard Blues Trio (Porto Alegre), Quarteto New Orleans (Caxias do Sul), Big Bill Blues (Gramado), Flavio Trino Trio (Porto Alegre), Como Vem Duetto (Gramado), Mamma Doo (Caxias do Sul), Best Dream (Canela) e Rodrigo Bittelbrunn e Ianaê Régia (Porto Alegre).

O 1º Gramado Jazz & Blues Festival teve o patrocínio do Wish Serrano e Snowland. Apoio de Abrasel Hortênsias através dos restaurantes oficiais do festival Bierpark, Pastaciutta, Quintaniulha, Divino e Nonno Mio e dos restaurantes apoiadores Casa da Madre, Black Bife Burguers, Josefina e Casa Di Pietro, EXP Transmídia, Brooker Turismo e Distribuidora de Vinhos Colório.

