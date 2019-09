Grávida, a apresentadora Fernanda Lima mostrou o seu barrigão: “15 quilos a mais”

Mãe pela terceira vez, Fernanda Lima usou sua conta no Instagram para relatar alguns momentos da gravidez nesta segunda-feira (23). Já no oitavo mês de gestação, ela revelou para seus seguidores como tem sido essa reta final.

“Reta final de gravidez, 8 meses sem dormir de bruços, 15 quilos a mais, cansaço, enjoo, calor, frio, calor, frio em SP. Pernas e pés começando a inchar e corpo se preparando para dar à luz… A natureza é mesmo um milagre. Enquanto espero, como, preferencialmente, alimentos frios, medito e faço drenagem linfática. Da-lhe”, contou a apresentadora.

Nos comentários da publicação, amigos, fãs e familiares desejaram força e deram apoio à atriz. O maridão, Rodrigo Hilbert , que tem mostrado carinho pelo barrigão da esposa, deixou um coração vermelho na postagem. “Força!”, comentou a jornalista Astrid Fontenelle. “Uma linda hora cheia de saúde nesse encontro”, desejou a colunista Mariana Dubois.

Uma fã da apresentadora destacou a semelhança da barriga atual de Fernanda com a barriga dos gêmeos. “Parece barriga de gêmeos de novo! Muita bênção no parto”, comentou. “A gravidez para algumas mães é exaustiva. Força”, destacou outra seguidora.

Mesmo no último trimestre da gravidez, Fernanda não abriu mão de praticar yoga, assim como Letícia Colin, grávida do primeiro filho. Também em seu perfil no Instagram, ela mostrou elasticidade na atividade e garantiu: “Enquanto enxergar o pé, seguimos na yoga. Inspirando e expirando para tudo ficar bem.” Em outra foto, os fãs brincaram com a atriz. “Só não fiz isso porque não tenho uma calça dessas”, brincou um seguidor. “Só não faço isso porque não tenho essa barriga de grávida”, ironizou o outro. “Você é uma inspiração para qualquer um!”, destacou outra seguidora para a mãe de João e Francisco, de 11 anos.

