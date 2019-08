Great Place to Work: Icatu Seguros é eleita umas melhores empresas para trabalhar no Brasil pelo quinto ano consecutivo

Considerada a seguradora líder entre as independentes em Vida, Previdência e Capitalização, a Icatu Seguros foi reconhecida pelo quinto ano consecutivo como uma das Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, segundo o ranking Great Place to Work, em premiação realizada nesta segunda-feira, 12 de agosto.

Presente em todo o Brasil, com um quadro de 1.650 funcionários, a seguradora acredita na retenção de talentos através do desenvolvimento de suas equipes, oferecendo um ambiente repleto de desafios profissionais e possibilidade de crescimento. Além disso, a Icatu aposta em um ambiente de trabalho inclusivo, que estimula a diversidade e a criatividade, apoiando atitudes inovadoras e empreendedoras. Um dos propósitos da companhia é atuar na construção de sociedades mais equilibradas, humanas e sustentáveis.

“O sucesso do nosso negócio é, em grande parte, resultado da dedicação e excelência dos nossos funcionários, que trabalham para entregar os melhores serviços e resultados aos clientes. A Icatu desenvolve carreiras e nossas equipes são nosso maior ativo”, afirma Luciano Snel, presidente da Icatu Seguros.

“Cuidar das pessoas está entre os nossos propósitos, então um reconhecimento como esse pelo quinto ano consecutivo mostra a consistência do trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos. Seguimos em constante evolução”, comemora Luciana Chagastelles, diretora de Pessoas da Icatu Seguros.

