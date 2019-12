Grêmio Grêmio analisa investida por meia do Santos, Carlos Sánchez

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2019

Foto: (Ivan Storti / Divulgação Santos FC)

Na busca por reforços para o meio-campo, o nome de Carlos Sánchez está sob análise do Grêmio. A informação é da Rádio Grenal. O jogador de 35 anos está no Santos, onde, nesta temporada, disputou 34 jogos, tendo marcado 12 gols e 9 assistências.

Um imbróglio financeiro entre o atleta e o clube paulista pode ser um fator facilitador para o tricolor na negociação. Sánchez cobra uma dívida do Peixe que perdura desde a assinatura do contrato, em julho de 2018. E, este cenário pode contribuir para uma transferência do atleta. O contrato com o Santos é válido até 22 de julho de 2021.

O uruguaio, que começou a carreira no Liverpool, do Uruguai, soma passagens pelo Godoy Cruz e River Plate (onde conquistou a Libertadores), Puebla, do México, até chegar ao Monterrey, do México, antes de chegar ao Brasil.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

